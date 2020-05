Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angestellte in Tankstelle bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (23.05.2020) in einer Tankstelle an der Kriegsbergstraße eine Angestellte bedroht und dabei Bargeld erbeutet. Vermutlich acht junge Männer betraten gegen 00.10 Uhr die Tankstelle, kauften dort mehrere Lebensmittel und verließen die Tankstelle wieder. Kurze Zeit später kamen drei der Männer zurück und bezichtigten die Angestellte, einen zu hohen Betrag berechnet zu haben. Einer der Männer sprang in der Folge über die Theke, bedrohte die 24-jährige Verkäuferin und forderte von ihr die Auszahlung des vermeintlich zu viel berechneten Geldes. Die dadurch verängstigte Angestellte händigte dem Täter das Geld aus, woraufhin er mit seinen Begleitern die Tankstelle wieder verließ. Der Mann war 23 bis 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte eine normale Statur, trug einen hellen Pullover, eine dunkelblaue Jeans, ein Basecap und eine Kette mit einem Kreuzanhänger. Alle jungen Männer hatten laut der Angestellten ein südländisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

