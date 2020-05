Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (23.05.2020) drei junge Männer im Alter von 16, 21 und 22 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, eine Autoscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Tasche gestohlen zu haben. Ein Anwohner hörte gegen 02.50 Uhr einen Knall und rief die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte stellten an einem Ford Focus, der in der Mönchhaldenstraße geparkt war, fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Ermittlungen führten auf die Spur des Trios. Die Beamten nahmen die drei kurz darauf an ihrer Wohnadresse vorläufig fest und entdeckten bei ihnen die mutmaßlich gestohlene Damenhandtasche. Bei dem 21-Jährigen fanden die Beamten noch eine geringe Menge Marihuana. Die Beamten setzten die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

