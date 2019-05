Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Warnung vor Betrügern am Telefon

Häufung von Fällen des "Falschen Polizeibeamten"

Nach wie vor Betrüger am Werk

Folgemeldung

Ergänzend zur unten angehängten Meldung der Vorwoche waren am gestrigen Sonntag in den Abendstunden erneut Betrüger am Werk. In mindestens zwei bislang bekannten Fällen gaben diese sich am Telefon als Beamte der Kriminalpolizei aus und gaben vor, dass es zur Festnahme vermeintlicher Straftäter gekommen sei, die unter anderem das Wohnobjekt der Angerufenen im Visier gehabt hätten. Ganz offensichtlich hatten die Betrüger hierbei erneut Wertgegenstände der angerufenen Geschädigten im Visier. Die Geschädigten im Alter von 83 und 88 Jahren reagierten hierbei vorbildlich und ließen sich nicht auf die Betrüger ein, sondern verständigten im unmittelbaren Anschluss an das Gespräch die Polizei.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Da auch in der Folge mit weiteren Anrufen "falscher Polizeibeamter" zu rechnen ist, werden die Medienvertreter gebeten, insbesondere auch die in der Erstmeldung enthaltenen "Tipps der Polizei" bei jedweder Berichterstattung in diesen Fällen zu veröffentlichen.

Erstmeldung vom 24.05.2019: Freiburg Am Donnerstagabend, 23.05.2019, wurde Freiburg zum Ziel von Telefonbetrügern mit der Masche "Falscher Polizeibeamter". In weniger als vier Stunden meldeten sich mehr als 20 Geschädigte bei der Polizei.

Die Betrüger gaben sich am Telefon als Beamte der Kriminalpolizei aus und behaupteten, dass in der Nähe Einbrüche stattgefunden hätten. Sie gaben am Telefon vor, dass beim Angerufenen ein Einbruch bevorstehe und fragten nach Geld und Wertgegenständen.

Zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht versuchten es die Betrüger mindestens 20-mal. Soweit bislang bekannt, hatten sie keinen Erfolg. Die angerufenen Bürger waren durch die beängstigenden Anrufe zum Teil stark verunsichert.

Tipps der Polizei:

- Melden Sie sich beim geringsten Verdacht. Nutzen Sie den kostenlosen Notruf 110. Rufen Sie keinesfalls die Rufnummer des Betrügers zurück!

- Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten.

- Offenbaren Sie am Telefon keine Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

