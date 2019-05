Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kontrollen am Wochenende zur Bekämpfung von Motorradunfällen

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg hat für die Zeit der Motorradsaison 2019 eine Konzeption zur Bekämpfung von Motorradunfällen aufgelegt. Im Rahmen dessen wurden am Samstag, 25.05.2019, in der Zeit von 10 - 16 Uhr, Kontrollen in den Bereichen Waldshut-Tiengen, Stühlingen und Wehr geplant.

Hauptaugenmerk der kontrollierenden Polizeibeamten lag bei der typischen Unfallursache Geschwindigkeit. Darüber hinaus wurden Technik und Sicherheit der kontrollierten Fahrzeuge überprüft.

Obwohl die Maßnahmen wegen eines Wetterwechsels vorzeitig beendet werden mussten, konnten einige Verkehrsteilnehmer an den Kontrollstellen angesprochen werden. Zu beanstanden gab es bei drei Motorrädern Mängel bei der Bereifung, der Geräuschentwicklung und wegen nicht vorschriftsmäßiger Beleuchtungseinrichtungen. Bei den Geschwindigkeitsmessungen waren es nicht Motorräder, sondern zwei Autos, die mit 129 km/h und 155 km/h deulich über der erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h gemessen wurden (B314 bei Stühlingen).

Bei den Kontrollen beteiligten sich die Polizeireviere Bad Säckingen und Walshut-Tiengen, das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen, die Verkehrspolizeidirektion am Standort Freiburg und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Motorradunfällen werden fortgeführt.

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell