Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit drei Fahrzeugen kollidiert

Stuttgart-Möhringen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (26.05.2020) ist ein 24 Jahre alter Autofahrer mit drei Fahrzeugen zusammengestoßen und hat hohen Sachschaden verursacht. Der 24-Jährige war gegen 3.25 Uhr mit seinem Opel in der Plieninger Straße in Richtung Vaihingen unterwegs, als er mutmaßlich infolge von Übermüdung nach links auf die Gegenspur fuhr und mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Passat kollidierte. Durch die Kraft des Aufpralls wurde der VW Passat auf einen dahinter stehenden VW Up sowie einen Citroen geschoben. Der 24-Jährige fuhr nach dem Zusammenstoß wieder nach rechts und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, benötigte allerdings keine weitere medizinische Versorgung. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 60.000 Euro. Da die vier Autos starke Beschädigungen aufwiesen, brachten Abschleppwagen die Fahrzeuge zu einem Verwahrplatz.

