Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vier Täter berauben 67-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 1 Uhr, gingen zwei junge Frauen und zwei junge Männer im Ehrenpark einen 67-jährigen Bottroper an. Dabei umklammerte einer der Männer den 67-Jährigen von hinten, während eine der Frauen ihm die Geldbörse aus der Hosentasche zog. Mit der Beute flüchteten die Täter dann in unbekannte Richtung. Bei dem Raub wurde der 67-Jährige nicht verletzt. Die Täter waren alle 20 bis 22 Jahre alt. Die Frauen hatten lange, dunkle Haare. Eine der beiden Frauen hatte zudem Locken. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

