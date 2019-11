Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Mehrere versuchte Einbrüche in Twist

Twist (ots)

Am späten Nachmittag des 15.11.2019 überraschte eine Hauseigentümerin einen unbekannten Einbrecher auf dem Grundstück eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße Alt-Rühlertwist. Nachdem der Mann entdeckt wurde, versteckte er sich in einem Hauseingang und flüchtete anschließend unerkannt. Diebesgut erlangte der Täter nicht. Die Tat ereignete sich zwischen 17:00 - 17:30 Uhr. Einen weiteren Vorfall gab es gegen 17:50 Uhr in der Straße Am Kanal. Auch dort wurde eine männliche Person dabei beobachtet, wie sie versuchte eine Haustür zu öffnen. Wie bereits zuvor wurde er dabei vom Wohnungseigentümer überrascht und konnte flüchten. Die Person trug eine dunkle Jogginghose und weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen./bh

