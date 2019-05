Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mülleimer angezündet

In der Nacht zu heute wurde zwischen 00:40 Uhr und 01:00 Uhr durch Unbekannte der Inhalt zweier Metallmülleimer auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz in der Hafenstraße in Brand gesetzt. Ebenso wie der Inhalt eines Restmüll-Containers auf dem Parkplatz des Ärztezentrums am Neumarkt. In beiden Fällen entstand kein Sachschaden.

Gegen 01:45 Uhr wurde dann ein Brand eines Containers mit Grünabfall in den Triftanlagen gemeldet. Der Container stand im östlichen Bereich in Richtung Bahnhofstraße. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Celle gelöscht werden. Der Container wurde durch den Brand beschädigt.

Der Meldende hatte vom Brandort drei Personen weggehen sehen und deren Aufenthaltsort an die Polizei weitergegeben. Diese konnte die Personen, zwei Männer im Alter von 22 und 31 Jahren sowie eine 20-Jährige in Bahnhofsnähe feststellen. Die Ermittlungen werden nun zeigen, ob die Personen für die Brände verantwortlich sind.

Falls es weitere Zeugen gibt, werden diese gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

