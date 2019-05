Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Jogger geschlagen

Altencelle (ots)

Am Samstag gegen 19 Uhr ist ein 30 Jahre alter Jogger den Apfelweg in Richtung Hohe Lüchte entlanggelaufen. Ihm kamen drei männliche, jugendliche Fahrradfahrer entgegen, von den einer dem Jogger unvermittelt mit der Faust gegen den Oberarm schlug. Anschließend kam es zu einem kurzen Wortwechsel, wonach sich die Jugendlichen in Richtung Lückenweg entfernten.

Die Jugendlichen wurden als ca. 14-16 Jahre alt, schlank, mit braunem, kurzem Haar beschrieben. Einer trug einen grauen Kapuzenpullover, ein weiterer einen knallroten Sweat- oder Kapuzenpullover. Der dritte hat insbesondere im Oberlippenbereich dunklen Flaum und war mit einem hellgrauen Pullover mit rot-orangenem Schriftzug im Brustbereich und einer Außentasche in Höhe des Bauchs bekleidet.

Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Bitte an die Polizei Celle, Tel.: 05141/2770.

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

