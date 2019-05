Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mann von Personengruppe überfallen - Zeugen gesucht

Bergen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist in der Nacht zu Sonntag in Bergen ein 27-jähriger Mann ausgeraubt worden. Er war gegen 02:45 Uhr zu Fuß in der Römstedtstraße in Richtung der Einmündung Schulstraße unterwegs, als er nicht unweit der Gaststätte Jubel-Trubel in Höhe des Trafohäuschens von hinten geschubst und geschlagen wurde. Dadurch fiel er zu Boden, wo er aus einer Gruppe von fünf bis sechs Personen getreten wurde. Die Täter nahmen ihm sein Handy und Portemonnaie sowie seine Herrenumhängetasche der Marke "Patriotic" ab und flüchteten unerkannt.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770.

