Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Gartenlaube

Celle (ots)

In der Zeit vom 22.05. bis zum 28.05.2019 brachen Unbekannte in eine Gartenlaube ein. Die Gartenlaube befindet sich auf einem frei zugänglichen Grundstück in einem Waldgebiet zwischen Altencelle und Osterloh. Im Tatzeitraum brachen der oder die Täter die Tür auf und entwendeten Gartengerät, Spielzeug, einen 5 Liter - Kanister Benzin und ein Notstromaggregat. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Kraftfahrzeug benutzt.

Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Bitte an die Polizei Celle, Tel.: 05141/2770.

