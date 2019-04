Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Kleve und Polizei Kleve: Würgeschlangen an der Spyckstraße

Kleve (ots)

Am Donnerstagmittag, 11.04.2019 wurde durch die Feuerwehr Kleve, unter Beteiligung der Polizei und der Ordnungsbehörde der Stadt Kleve, an einem Haus an der Spyckstraße in Kleve eine Schlange, vermutlich eine Python, gerettet. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126799/4243718)

Laut Angaben des Besitzers soll es sich um zwei Schlangen gehandelt haben. Er hatte eine etwa 120cm lange Python gemeinsam mit einer zweiten Python in einem Garten an der Spyckstraße begraben, weil er vom Tod der Schlangen ausgegangen war. Die zweite Schlange, die etwa 80cm lang ist, konnte bislang nicht aufgefunden werden. Sie befindet sich vermutlich aufgrund der Temperaturen in einer Kältestarre.

Bei einer Python handelt es sich um eine Würgeschlange, die nicht giftig ist.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Kleve unter Telefon 02821/ 504-0 oder zu den Bürozeiten an die Ordnungsbehörde der Stadt Kleve unter Telefon 02821/ 84-0.

