Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus

Uedem-Uedemerbruch (ots)

Am Donnerstag, 11.04.2019, 20:05 Uhr, wurde der Feuerwehr der Brand eines Hauses auf der Straße Dorf gemeldet. Nach ersten Informationen sollten sich zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Personen im Haus aufhalten und dieses nicht verlassen können. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten die beiden im Haus befindlichen Bewohner unverletzt aus dem Haus evakuiert werden. Erste Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass Flexarbeiten im Keller zu einem offenen Brand der Kellerräume geführt haben. Dies bedarf noch einer kriminalpolizeilichen Überprüfung. Durch den Brand und die Löscharbeiten entstand Gebäudeschaden am Haus. Die Löscharbeiten mitsamt Nachaufsicht dauern an.

