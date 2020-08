Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Geldautomatensprengung

Täter flüchten in hochmotorisiertem PKW

Wachtendonk (ots)

Am frühen Samstagmorgen (8. August 2020) gegen 04:30 Uhr wurden mehrere Anwohner am Friedensplatz unsanft aus dem Schlaf gerissen: Unbekannte Täter hatten einen Geldautomaten in der dortigen Bankfiliale gesprengt. Zeugen berichten von einem lauten Knall, der zu hören war. Der Automat sowie der Vorraum der Bank und mehrere Fensterscheiben wurden durch die Sprengung erheblich beschädigt. In den Trümmern lagen noch einige Geldscheine, was darauf schließen lässt, dass die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet haben. Die Bankfiliale liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, Personen wurden bei der Sprengung jedoch nicht verletzt. In welchem Ausmaß auch die über der Bank liegende Wohnung beschädigt wurde, muss nun ein Statiker klären. Vom Tatort flüchteten zwei Unbekannte in einem hoch motorisierten Wagen mit niederländischem Kennzeichen in Richtung Bergstraße. Zu dem genauen Fahrzeugtyp gehen die Zeugenaussagen auseinander. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

