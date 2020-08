Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Firma

Täter durchsuchen alle Räume

Weeze (ots)

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend (9. August 2020) drangen unbekannte Täter in beide Gebäude einer Kunststofffirma an der Industriestraße ein. Im Inneren der Lagerhallen und Büroräume zogen sie eine Spur der Verwüstung hinter sich, brachen mehrere Türen auf und öffneten nahezu alle Schränke, wenn nötig mit Gewalt. Die Täter hebelten auch einen Kaffeeautomaten auf und knackten die Vorhängeschlösser an einigen Werkzeugspinden. Zur genauen Beute konnte bislang noch keine Angabe gemacht werden. Die Kripo Goch nimmt unter 02823 1080 Zeugenhinweise entgegen. (cs)

