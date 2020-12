Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Tischlerei

Gronau (ots)

Auf einen Bodenschleifer hatten es Unbekannte in Gronau am Wochenende abgesehen. Die Täter brachen eine Tür zu einer Tischlerei an der Wankelstraße auf und entwendeten das Gerät des Herstellers "Lägler". Zu der Tat kam es zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 07.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

