Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter flüchtet ohne Beute

GronauGronau (ots)

Auf Angelutensilien hatte es ein Unbekannter am Sonntagabend in Gronau abgesehen. Der Täter betrat gegen 22.45 Uhr durch eine defekte Eingangstür das Mehrfamilienhaus an der Enscheder Straße und ging in den Keller. Dort trat er gegen eine Kellertür. Das Diebesgut ergriff er durch die entstandene Öffnung in der Tür und legte es zum Abtransport bereit. Auf die Tat aufmerksam wurde ein Hausbewohner durch den Lärm. Er ging ebenfalls in den Keller, wobei ihm der Täter ohne Beute entgegenkam. Mutmaßlich hat der Geschädigte die Tatausführung gestört. Beschreibung des Unbekannten: circa 180 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt, schlanke Statur. Der südländisch aussehende Mann trug einen langen schwarzen Bart und machte einen verwahrlosten Eindruck. Er sprach deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell