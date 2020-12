POL-BOR: Ahaus - Für Ersatz gesorgt

Kreispolizeibehörde Borken

Doppelt entwendet oder doch "nur getauscht" haben Unbekannte eine Zuckerfichte samt Kübel am Samstag in Ahaus. Das Problem war: Auch das "Tauschobjekt" hatten die Täter zuvor entwendet. Nun der Reihe nach: Ein Baum, ausgestattet mit einer Lichterkette, stand ursprünglich vor einer Haustür an der Straße Zum Rotering. Doch Unbekannte entfernten den Kübel und platzierten stattdessen eine andere Fichte vor dem Haus. Diese Pflanze stammte aus dem Bestand eines nahegelegenen Floristikbetriebes. Die Tat ereignete zwischen 22.00 und 22.30 Uhr. Polizeibeamte fanden schließlich die vom Hauseingang entfernte Zuckerfichte auf dem Geh-/Radweg des Adenauerrings in der Nähe einer Tankstelle und den dazugehörigen Kübel auf dem Pastorskamp. Die Lichterkette und der Kübel hatten die Tat nicht schadlos überstanden. Die Pflanzen sowie der Kübel wurden den Eigentümern wieder ausgehändigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

