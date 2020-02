POL-PDMT: Handtasche aus Pkw gestohlen

Polizeidirektion Montabaur

Vermutlich in den frühen Sonntagsabendstunden des 16.02.20 wurde durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe der Beifahrertür eines im Feldweg nahe der Landstraße 326 in der Gemarkung Holler geparkten silbernen Kleinwagens mutwillig eingeschlagen und eine Damenhandtasche aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Im Tatzeitraum fand in der Ortslage der alljährliche Karnevalsumzug mit anschließender Afterzugparty statt. Tatzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (unter der Telefonnummer 02602/9226-0) zu melden.

