Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrraddiebstahl in Winden

Winden (ots)

Im Zeitraum vom 15.02.2020, ca. 18 Uhr auf den 16.02.2020, ca. 20 Uhr wurde in der Hauptstraße in Winden ein Mountain- Bike (Marke Cube, grau mit roter Schrift, 29 Zoll- Bereifung) durch bislang unbekannte Täter entwendet. Die Polizei Bad Ems sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können. Hinweise bitte an die PI Bad Ems unter der 02603/970 0 oder pibadems.wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603/970 0

pibadems@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell