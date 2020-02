Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weisel-Brand in Einfamilienhaus-geringer Gebäudeschaden

Weisel (ots)

Am späten Abend des 15.02.2020 wurde über die Rettungsleitstelle Montabaur ein Wohnhausbrand in der Ortslage von Weisel gemeldet. Laut der Erstmitteilung befänden sich aber bereits alle dort wohnhaften Personen außerhalb des Hauses. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass wohl das sich auf dem Holzofenherd befindliche Holz in der Küche des Einfamilienhauses in Brand geraten war, wodurch es zu einer kleineren Flammenbildung kam. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden, sodass der Gebäudeschaden als gering einzustufen ist. Ein Fremdverschulden durch Dritte ist nach ersten Ermittlungen auszuschließen. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Die Feuerwehren aus Weisel und St. Goarshausen waren mit insgesamt 35 Kräften im Einsatz. Zudem waren ein Rettungswagen und ein Streifenwagen der hiesigen Polizeiinspektion vor Ort.

