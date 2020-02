Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

Rennerod (ots)

Am 16.02.2020, gegen 03:00 Uhr kam es in Rennerod in der Kohlaustraße 18, hinter dem dortigen Vereinsheim der Stadtkapelle Rennerod, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer blieb mit seinem Pkw, einem grauen VW Bus in dem aufgeweichten Boden der Wiese hinter dem Vereinsheim stecken. Bei dem Versuch das Fahrzeug zu befreien, entstand Flurschaden. In diesem Zusammenhang wurde ein Wegweiser-Schild für Wanderer aus dem Boden gerissen und beim Versuch der Fahrzeugbergung zur Hilfe genommen. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der 02663/98050 zu melden.

