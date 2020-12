Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Über 100 km/h schnell mit Kleinkraftrad

VredenVreden (ots)

Mit Motorrollern, die Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h erreichen können, waren zwei Vredener am Freitag unterwegs. Aufgefallen waren die 18 und 19 Jahre alten Rollerfahrer gegen 17.00 Uhr auf der Schulstraße in Vreden. Es folgten Sicherstellungen der mutmaßlich "frisierten" Kleinkrafträder und Überprüfungen auf einem Rollenprüfstand. Eine erforderliche Fahrerlaubnis hatten beide nicht. Die Roller waren nicht versichert. Mängel an den Fahrzeugen machten eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht möglich. Nun erwarten die Rollerfahrer Strafverfahren.

Erneut weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass neben dem Strafverfahren weitere Folgen für die Betroffenen möglich sind. Insbesondere kann die Führerscheinstelle, der solche Fälle grundsätzlich mitgeteilt werden, bei Zweifeln an der Eignung des Führerscheininhabers- oder -bewerbers Maßnahmen, wie z.B.: eine kostenpflichtige medizinisch-psychologische-Untersuchung, anordnen. Ebenso kann entschieden werden, dass ein möglicher Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis an eine gewisse "Bewährungszeit" gebunden wird.

Hinzu kommt, dass der notwendige Rückbau ebenso Kosten verursachen kann, wie eine eventuell notwendige Untersuchung des Fahrzeugs durch einen Roller.

Im Falle eines Unfalls muss mit hohen Regressforderungen der Versicherung gerechnet werden.

