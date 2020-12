Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher stehlen Bargeld

BorkenBorken (ots)

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind Unbekannte am Samstag in Groß Reken. Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses am Wagnerring auf. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Tat ereignete sich zwischen 14.30 und 18.35 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell