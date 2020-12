Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Taschendiebe im Supermarkt

RhedeRhede (ots)

Auf ein Portemonnaie hatten es Unbekannte in Rhede am Samstag abgesehen. An der Kasse des Verbrauchermarktes am Rathausplatz bemerkte der Geschädigte den Diebstahl. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 und 13.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Bocholt: (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell