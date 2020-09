Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Radfahrer bei Dooring-Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Durch das Öffnen seiner Fahrertür hat ein 22-jähriger Autofahrer am frühen Donnerstagnachmittag (17. September, gegen 14 Uhr) an der Düsseldorfer Landstraße einen Radfahrer verletzt.

Der 60 Jahre alte Pedelec-Fahrer fuhr von hinten auf dem Radweg an das Auto heran und konnte der sich öffnenden Tür nicht mehr ausweichen. Er prallte dagegen, stürzte auf die Fahrbahn und kam mit Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Immer wieder kommt es in Duisburg zu diesen sogenannten Dooring-Unfällen. Deswegen rät die Polizei zum "holländischen Griff": Öffnen Sie die Fahrertür Ihres Wagens nicht mit der linken, sondern mit der rechten Hand. So drehen Sie den Oberkörper automatisch nach links und schauen über die Schulter in die Richtung, aus der sich ein Radfahrer nähern könnte.

Weitere Infos zum holländischen Griff gibt es auf der Internetseite der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/kleiner-handgriff-grosse-wirkung

