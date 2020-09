Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Gestohlener Roller und Drogen im Blut

Duisburg (ots)

Beim Anblick eines Streifenwagens nahmen zwei Rollerfahrer am Mittwoch (16. September) gegen 18:45 Uhr im Bereich der Krefelder Straße Reißaus. Die Polizisten fuhren den Unbekannten bis zu einem Waldweg hinterher, wo sie wegen Betonpollern nicht weiterkamen. Einer der Rollerfahrer verlor jedoch an einem Brückenübergang die Kontrolle über sein Zweirad und streifte das Geländer. Trotz abgebrochener Fahrzeugteile, setzte er seine Fahrt fort. Doch die Beamten kamen ihnen auf die Schliche und trafen die Fahrer (18, 20) samt Roller auf der Trompeter Straße an. Bei der Überprüfung kam heraus, dass eines der Kleinkrafträder als gestohlen gemeldet worden ist. Weil die jungen Männer erzählten, dass sie Cannabis konsumiert hätten entnahm ihnen ein Arzt auf der Wache Blutproben. Die Polizisten erstatteten unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verdachts des Diebstahls Anzeige gegen sie.

