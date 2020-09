Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Einbrecher scheitern an den Türen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben sich von Dienstag auf Mittwoch (15. September, 17 Uhr bis 16. September, 7 Uhr) an einer Türe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Stormstraße in Rheinhausen zu schaffen gemacht. Diese hielt den Versuchen stand, so dass die Einbrecher nicht hinein kamen.

Als ein 35-Jähriger am Mittwochabend (16. September, 17:10 Uhr) in seine Wohnung auf der Hanielstraße in Hochheide zurückkehrte, stellte er fest, dass dort jemand versucht hatte seine Türe aufzuhebeln. Erbeutet haben die Kriminellen nichts, denn dort war Endstation für sie.

Mit der gleichen Masche schlugen Unbekannte am Mittwoch in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 13 Uhr auf der Köhnenstraße in der Altstadt zu. Durch Aufhebeln der Hauseingangstüren versuchten sie in zwei Mehrfamilienhäuser zu gelangen, scheiterten jedoch.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht für alle Tatorte Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Tipps zum Schutz vor Einbrüchen gibt das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz und ist unter der Rufnummer 0203 280 4254 zu erreichen. Auf https://duisburg.polizei.nrw/kriminalpraevention-9 und unter www.polizei-beratung.de gibt es weitere hilfreiche Informationen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell