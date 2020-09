Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Seniorin im Bus bedrängt und beraubt

Duisburg (ots)

Am Dienstagvormittag (15. September, 10:50 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter eine 83-jährige Frau beim Einsteigen in den Bus bedrängt und ihr Geld aus der Handtasche gestohlen. Die Seniorin hatte zuvor bei einer Bank an der Königstraße Geld abgehoben und wollte anschließend mit dem Bus der Linie 933 vom Opernplatz aus in Richtung Neuenkamp nach Hause fahren. Das Trio rempelte die ältere Dame an, so dass sie gegen die Bustür gedrückt wurde. Dann riefen die Männer "Hospital, Hospital" und verließen den Bus wieder. Wenig später bemerkte die Duisburgerin, dass ihr Geld fehlte. Die Kripo sucht Zeugen. Einer der Täter soll etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er soll ungepflegt ausgesehen haben und trug kurze, graue Haare. Ein anderer Täter ist zwischen 44 und 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

