Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Telefonierender Radfahrer mit Drogen erwischt

Duisburg (ots)

Weil ein 36-jähriger Radfahrer verbotenerweise während der Fahrt telefoniert hatte, haben Polizisten ihn am Montagabend (14.September, 20:45 Uhr) am Hamborner Altmarkt gestoppt. Den Beamten stieg dabei ein starker Marihuana-Geruch in die Nase. Als sie den Duisburger durchsuchten, entdeckten sie eine Plastiktüte mit rund 50 Gramm Marihuana und stellten es sicher. Da sich der Tatverdächtige nicht ausweisen konnte, stellte die Polizisten auf der Wache seine Identität fest. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des illegalen Handels mit Cannabis auseinandersetzen.

