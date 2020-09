Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Trickbetrüger stiehlt alte Kinderfotos und Geld

Duisburg (ots)

Alte Kinderfotos sowie Bargeld steckten in einer Brieftasche, die ein Trickbetrüger einer 90-Jährigen am Montag (14. September) gegen 11:30 Uhr auf der Wiesbadener Straße gestohlen hat. Der Unbekannte hatte die Seniorin im Hausflur mit den Worten "Hallo Frau X., wir kennen uns doch!" abgefangen und ihr zwei silberfarbene Armbanduhren geschenkt. Sie ließ den Mann in Ihre Wohnung. In einem unbeobachteten Moment, lief er in ihr Schlafzimmer und ging ohne ein Wort zu sagen aus dem Haus. Ein paar Minuten später bemerkte die Frau, dass der circa 30- bis 40-Jährige sie bestohlen hatte. Der Betrüger ist etwa 1,85 Meter groß und hatte eine blau-weiße Jacke mit Streifen auf der Brust sowie eine helle Sporthose an. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann in dem Mehrfamilienhaus oder im Bereich Taunusstraße/Wiesbadener Straße gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

