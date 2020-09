Polizei Duisburg

POL-DU: Dinslaken/Duisburg - Radfahrerin verletzt

Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Eine 19-jährige Radfahrerin aus Dinslaken befuhr am Montag gegen 15.05 Uhr den Radweg an der Wiesenstraße in Richtung Schloßstraße.

An der Kreuzung Wiesenstraße / Schloßstraße / Friedrich-Ebert-Straße überquerte sie die Wiesenstraße.

Hierbei wurde sie von einem schwarzen BMW (1er Baureihe, Kennzeichen-Fragment DU-S ???)erfasst. Die Radfahrerin stürzte und erlitt leicht Verletzungen.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt auf der Wiesenstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer im Alter zwischen etwa 20 und 25 Jahren mit dunklen Haaren.

Der Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, zu melden.

