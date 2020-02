Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Spielautomate aufgebrochen

53879 Euskirchen (ots)

Einen finanziellen Schaden im hohen vierstelligen Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch in eine Gaststätte an der Kapellenstraße. Als ein Angestellter der Gaststätte am frühen Sonntagmorgen (01.20 Uhr) seinen Arbeitsplatz aufsuchte, bemerkte er die vier aufgebrochenen Automaten. Nach Angaben des 44-Jährigen aus Mechernich hatte er das Lokal am Abend zuvor gegen 22.oo Uhr verschlossen verlassen. Zurzeit ist noch unklar wie die Diebe in den Tatort eindrangen.

