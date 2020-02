Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Abbiegen Pkw nicht wahrgenommen

53925 Kall (ots)

Freitagnachmittag (14.19 Uhr) befuhr ein 53-Jähriger aus Schleiden mit seinem Pkw die Kreisstraße 32 zur Landstraße 206. Hier wollte er nach rechts in Richtung Kall weiterfahren. Nach eigenen Angaben sowie nach Angaben von Zeugen fuhr er in den Einmündungsbereich ein ohne die Vorfahrt eines 58-Jährigen Stolbergers mit seinem Lkw zu beachten. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge verletzte sich der 53-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

