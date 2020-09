Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Rollerfahrer prallt bei Flucht gegen Autos

Duisburg (ots)

Während der Schulwegsicherung fiel Polizisten am Freitag (11. September) gegen 7:55 Uhr "Am Borgschenhof" ein Rollerfahrer auf, der beim Anblick der Uniformierten plötzlich kehrt machte und mit rund 70 km/h davon fuhr. Die Beamten fuhren dem Flüchtenden, der kein Kennzeichen an seinem Zweirad montiert hatte, hinterher. Beim Rechtsabbiegen geriet der 16-Jährige in den Gegenverkehr, prallte vor einen Mercedes und rutschte gegen Fiat. Dabei verletzte er sich leicht. Bei der Überprüfung des Jugendlichen kam heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem ist der Roller nicht zugelassen. Die Polizisten stellten das Kleinkraftrad für weitere Überprüfungen sicher und brachten den Duisburger nach Hause.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell