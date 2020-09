Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Senior niedergeschlagen und Geldbörse geraubt

Duisburg (ots)

Ein Räuber hat am Samstagnachmittag (12. September, 14 Uhr) auf dem Valenkamp einem 79-Jährigen von hinten gegen den Kopf geschlagen. Der Senior stürzte und zog sich Schürfwunden am Kopf zu. Der Täter raubte die Brusttasche samt Geldbörse und flüchtete in Richtung Blücherstraße. Der Unbekannte soll circa 20 bis 26 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einer weißen, kurzen Hose und einem dunklen Pullover. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

