Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Schülerin stößt mit Straßenbahn zusammen und verletzt sich am Arm

Duisburg (ots)

Am Freitagmorgen (11. September, 08:50 Uhr) hat eine 16-jährige Duisburgerin an der Haltestelle Watereck auf der Friedrich-Ebert-Straße eine anfahrende Straßenbahn übersehen, als sie die Schienen trotz roter Ampel und heruntergelassener Schranken überquerte. Sie verletzte sich glücklicherweise nur leicht am Arm. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

