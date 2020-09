Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: Trickdiebe schlagen wieder zu - Schmuck und Geld weg

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg wird nicht müde, immer wieder vor den dreisten Maschen der Trickdiebe zu warnen. Oft fehlen tausende Euros und wertvoller Schmuck. Was bei den Betrogenen allerdings bleibt ist meistens das schlechte Gefühl, ausgetrickst worden zu sein. So wird das auch ein Senior aus Overbruch sehen. Der 86-Jährige ließ am Donnerstag (10. September) gegen 15 Uhr falsche Stadtwerkemitarbeiter in seine Wohnung auf der Barbarastraße, damit sie seine Wasseruhren ablesen können. Während einer der Männer ins Bad ging, hielt sich der zweite unbeobachtet in der Wohnung auf. Plötzlich liefen beide ohne ein Wort zu sagen hinaus und flüchteten. Der Duisburger bemerkte sofort, dass im Schlafzimmer die Schränke durchwühlt sind und Geld sowie Schmuck fehlen. Laut Beschreibung waren beide Diebe etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatten braune Haare. Einer der beiden hat bei einer Größe von circa 1,80 Meter eine stabile Figur. Der andere soll etwas kleiner gewesen sein. Zeugen, die im Bereich Barbara-/Grenzstraße oder Danziger Straße verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell