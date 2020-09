POL-DU: Neudorf: Duo sprengt Zigarettenautomat und flüchtet auf Rädern

Polizei Duisburg

Ein lauter Knall riss einen Anwohner des Kalkweges in der Nacht zu Donnerstag (10. September, 02:55 Uhr) aus dem Schlaf. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, dass ein Zigarettenautomat auf dem Parkplatz der Schauinsland-Reisen-Arena zerstört war. Ein Duo stand vor dem Automaten und hob Schachteln auf. Der Zeuge verständigte die Polizei und sah noch, wie die beiden Diebe auf Fahrrädern vom China-Restaurant aus in Richtung Wacholderstraße davon fuhren. Die beiden Männer waren dunkel gekleidet. Besonders auffällig war, dass ein Fahrrad eine rote Kiste auf dem Gepäckträger hatte. Das Kriminalkommissariat 36 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

