Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg:Ermittlungen wegen des Verdachts der Wahlfälschung u.a.

Duisburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Duisburg haben am heutigen Morgen vier Objekte in Duisburg durchsucht. Die Ermittlun-gen richten sich gegen drei Beschuldigte denen u.a. der Verdacht der Wahlfälschung im Zusammenhang mit der am Wochenende anstehenden Kommunalwahl vorgeworfen wird. Zwei der Beschuldigten treten für zwei unterschiedliche Parteien bei der Kommunalwahl an. Im Rahmen der Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Dabei handelt es sich u.a. auch um eine hohe zwei-stellige Anzahl von Wahlunterlagen, die nunmehr ausgewertet werden müssen. Auch sind diese Dokumente auf Fälschungsmerkmale zu überprüfen. Weitergehende Auskünfte können wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden. Die Wahlleitung ist informiert.

