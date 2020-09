Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Duo nutzt Hilfsbereitschaft aus und flüchtet mit Handy

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (8. September, 19:30 Uhr) haben zwei Jugendliche einen 30-Jährigen auf der Otto-Keller-Straße angesprochen und nach seinem Handy gefragt. Doch anstatt wie verabredet zu telefonieren liefen die beiden Jungen (15,16) mit dem Mobiltelefon in Richtung Neudorfer Straße davon.

Zwei aufmerksame Zeugen (27,40) wurden auf die Tat aufmerksam und folgten dem Duo. Auf der Koloniestraße konnten sie die vermeintlichen Räuber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Beamten übergaben den 16-Jährigen auf der Wache an seine Eltern. Weil der 15-Jährige bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Am heutigen Tag wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell