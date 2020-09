Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Unbekannter zündet Heuballen an - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (8. September, 21:05 Uhr) Heuballen an einem Feld am Schildbendweg angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

