POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rentner sollte für Betrüger Google Play Karten kaufen

Eine Verkäuferin informierte die Polizei, weil ein Rentner von Fremden aufgefordert worden war, Google Play Karten für mehrere tausend Euro zu kaufen.

Der 84-Jährige aus Lustheide erhielt an mehreren Tagen (seit dem 15.06.) von unterschiedlichen männlichen Personen Anrufe. Angeblich habe der Rentner 38.500 Euro und eine Wohnung in Berlin im Wert von 85.000 Euro gewonnen. Zur Auszahlung des Gewinns würden Gebühren anfallen. Dazu sollte der 85-Jährige Google Play Karten kaufen. Zunächst ging es um 3 Karten im Wert von je 500 Euro, die der Rentner kaufte und telefonisch den Aktivierungscode mitteilte. Dann kam der nächste Anruf. Diesmal sollte der Rentner 10 Karten im Wert von jeweils 100 Euro kaufen. Wieder ging er in das gleiche Geschäft, kaufte die Karten und teilte telefonisch den Code mit.

Als der Gladbacher dann ein drittes Mal im selben Geschäft auflief und wieder für 500 Euro Google Play Karten kaufen wollte, sprach ihn eine Mitarbeiterin des Geschäftes an. Schnell war ihr klar, dass der Rentner Betrügern auf den Leim gegangen war. Sie informierte die Polizei und verhinderte damit, dass der 84-Jährige noch mehr Geld verlor.

Die verschiedenen Anrufer nutzten jedes Mal andere Rufnummern, die anschließend direkt gesperrt wurden.

Andere Bürger, die ebenfalls Opfer eines derartigen Betruges geworden sind, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 oder unter 110. (gb)

