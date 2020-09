Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei warnt vor Phishing-Mails

Duisburg (ots)

Betrüger treiben nicht nur am Telefon ihr Unwesen oder klingeln an der Wohnungstüre. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung nutzen sie auch das Internet und verschicken E-Mails um an persönlichen Daten ihrer Opfer zu gelangen. Bei dieser Methode handelt es sich um das sogenannte Phishing.

So kam am Donnerstag (10.September) eine Duisburgerin (67) zum Zentralen Anzeigendienst des Polizeipräsidiums Duisburg, um eine Anzeige zu erstatten. Sie hatte eine solche E-Mail erhalten, worin sie dazu aufgefordert wurde ihre Daten für ihr Kartenkonto auf den aktuellen Stand zu bringen. Andernfalls soll eine Strafe in Höhe von 79,90 Euro fällig werden. Der vermeintliche Absender soll der Mastercard Kundenservice sein. Dies machte sie jedoch glücklicherweise nicht, so dass kein Schaden entstand.

Die Polizei warnt davor, auf einen Links oder Formulare in einer solchen E-Mail zu klicken und appeliert an einen umsichtigen Umgang mit persönlichen Daten. Kreditinstitute versenden niemals solche E-Mails, in denen man aufgeforderten wird, Daten im Internet einzugeben.

Weitere Tipps zum Thema Phishing finden sich auf der folgenden Homepage: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

