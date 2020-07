Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Wattenscheid

Bochum, Wattenscheid (ots)

Nach einem versuchten Einbruch am Donnerstag, 16. Juli, in ein Wohnhaus an der Varenholzstraße in Bochum-Wattenscheid sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein unbekannter, dunkel gekleideter Mann mit schwarzer Base-Cap und weißen Turnschuhen hat um 11.40 Uhr versucht, in das Haus einzubrechen. Ohne Erfolg - er flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell