POL-DU: Wanheim: Unfall zwischen Radfahrer und weißem Pkw - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (10. September, 17:40 Uhr) verhinderte nur die Vollbremsung eines 13-jährigen Radfahrers einen Zusammenstoß zwischen ihm und einem Auto. Der Junge fuhr über die Angertaler Straße in Richtung Mündelheimer Straße, als plötzlich aus der Petersstraße ein weißer Pkw kam. Der Junge bremste und stürzte zu Boden. Er blieb unverletzt. Eine Frau am Steuer des Autos fuhr einfach weiter. Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

