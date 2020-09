Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Brand in einer Wohnung - Bewohnerin, Katze und zwei Hasen gerettet

Duisburg (ots)

Die Feuerwehr und die Polizei rückten am Donnerstagmittag (10. September, 11:40 Uhr) zu einem Wohnungsbrand auf der Augustastraße aus. Eine 20-jährige Duisburgerin befand sich noch in ihrer Wohnung, als die Retter eintrafen. Mit einer Drehleiter konnte die Frau die Duisburgerin bergen. Ein Rettungswagen brachte sie mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Unverletzt blieben ihre Haustiere: eine Katze und zwei Hasen. Sie kamen übergangsweise bei Nachbarn unter. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Wie das Kriminalkommissariat 11 später ermitteln konnte, führte der technische Defekt eines Elektrogerätes zu dem Brand.

