POL-DU: Röttgersbach: Trio raubt Siebenjährigem im Mattlerbusch das Rad

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche haben am Sonntagabend (13. September, 17:30 Uhr) im Mattlerbusch in der Nähe der Bilsestraße einen Siebenjährigen geschubst, ihm in den Bauch geschlagen und das Fahrrad geraubt. Das Trio flüchtete mit dem schwarz/gelben MCKENZIE-Rad in unbekannte Richtung. Der Vater des Jungen verständigte die Polizei. Zwei der Räuber sollen 14 bis 15 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden war schwarz, der andere weiß gekleidet. Der dritte im Bunde wird etwas jünger geschätzt und trug braune Camouflage-Kleidung. Unter der Rufnummer 0203 2800 können sich Zeugen an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Duisburg wenden.

