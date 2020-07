Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Hagen (ots)

Am 24.07.2020, gegen 11:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Becheltestraße / Droste-Hülshoff-Straße in Hagen. Ein 82jähriger Hagener befuhr mit seinem Pkw Skoda die Becheltestraße aus Richtung Herdecke kommend in Richtung Droste-Hülshoff-Straße. Beim Linksabbiegen in die Droste-Hülshoff-Straße kollidierte der Fahrzeugführer frontal mit der dortigen Verkehrsinsel, geriet anschließend in den Gegenverkehr und touchierte dabei den rechten Außenspiegel des VW eines 22jährigen Hageners. Sowohl der 82jährige als auch dessen 78jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4200EUR geschätzt.

