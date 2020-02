POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Kirchberg an der Jagst: Drei Leichtverletzte bei Unfall

Beim Abbiegen von der Landesstraße L 1040 zu einem P+R Parkplatz ist am Dienstag um 06:15 Uhr ein 52 Jahre alter Ford-Fahrer mit einem VW eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Der Ford-Lenker hatte eine Sperrfläche überfahren und war hierbei mit dem VW kollidiert, der seinerseits auf die Landesstraße einfahren wollte. Der 27-Jährige, sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 24 und 19 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 4.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer auf feuchter Fahrbahn gestürzt

Glücklicherweise nur Sachschaden ist am Montag um 14:08 Uhr beim Sturz eines Motorradfahrers auf der Kreisstraße 2573 entstanden. Der 25 Jahre alte Fahrer einer Kawasaki zwischen Breitenstein und der B 19 unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf der feuchten Fahrbahn ins Rutschen geriet. An dem Motorrad war ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

